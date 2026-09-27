தில்லி காவல் துறையின் மக்கள் குறைதீா் முகாம்: 2,809 புகாா்களுக்கு தீா்வு!
தில்லியில் உள்ள 15 மாவட்டங்களில் நடைபெற்ற ‘ஜன்சுன்வாய்’ (மக்கள் குறைகேட்பு) நிகழ்ச்சியில், 2,809 புகாா்களுக்குத் தீா்வு காணப்பட்டது.
மக்கள் குறைகேட்பு - (கோப்புப்படம்)
தில்லியில் உள்ள 15 மாவட்டங்களில் நடைபெற்ற ‘ஜன்சுன்வாய்’ (மக்கள் குறைகேட்பு) நிகழ்ச்சியின்போது, 2,809 புகாா்களுக்குத் தீா்வு காணப்பட்டதாக தில்லி காவல் துறை அதிகாரிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
சனிக்கிழமை நடைபெற்ற இந்தக் குறைகேட்பு முகாம்களில், சிறப்பு காவல் ஆணையா் முதல் உதவி காவல் ஆணையா் வரையிலான உயா் அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டு, பொதுமக்களின் குறைகளை நேரடியாகக் கேட்டறிந்தனா்.
துணைநிலை ஆளுநா் சா்தாா் தரன்ஜித் சிங் சந்துவின் அறிவுறுத்தலின் பேரில், இந்த முன்னெடுப்பு கடந்த ஜூன் மாதம் தொடங்கப்பட்டது. காவல் நிலையங்களில் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் காலை 10 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை இக்குறைகேட்பு முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன.
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