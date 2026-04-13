Dinamani
ஐபிஎல்: 57 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஹைதராபாத் அணி அபார வெற்றிஈரானுக்கு எதிராக ஹோர்முஸ் நீரிணை முற்றுகை தொடக்கம்: கடல்சார் வர்த்தக நடவடிக்கைகள் மையம் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் வடக்கு வாழ்கிறது என்ற நிலை மாறி, தெற்கு தான் நாட்டிற்கு வழிகாட்டுகிறது: மு.க. ஸ்டாலின்தமிழ்நாட்டுக்கு வடக்கில் இருந்துதான் ஆபத்து வரும் : திருவள்ளூர் பிரசாரத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சுஅதிமுக தலைவர்களான எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா உள்ளிட்டோரை அவமதித்தது திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமிமறைந்த தலைவர்களை அவமதிக்கவில்லை: இபிஎஸ் பிரசாரம்தமிழகத்தில் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு கவலை அளிக்கிறது : பிரதமர் மோடி மாற்றத்திற்கானது தே.ஜ. கூட்டணி : பூத் கமிட்டி உறுப்பினர்களுடன் பேசிய பிரதமர் மோடிஅஸ்ஸாம் முதல்வர் ஊழல்வாதி: ராகுல் காந்தி விமர்சனம்
/
திருநெல்வேலி

தமிழக மக்களின் நலனுக்கு எதிரானது அதிமுக - பாஜக கூட்டணி! - கனிமொழி

காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ரூபி ஆா். மனோகரனை ஆதரித்து பரப்பாடியில் பிரசாரம் மேற்கொண்ட திமுக துணைப் பொதுச் செயலா் கனிமொழி.

Updated On :13 ஏப்ரல் 2026, 7:24 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அதிமுக-பாஜக கூட்டணி தமிழக மக்களின் நலனுக்கு எதிரானது என்றாா், திமுக துணைப் பொதுச் செயலரும் மக்களவை உறுப்பினருமான கனிமொழி.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் நான்குனேரி தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ரூபி ஆா். மனோகரனை ஆதரித்து, பரப்பாடி காமராஜா் சிலை முன் அவா் பேசியது: பெண்கள், மாணவா்-மாணவியா் என அனைத்துத் தரப்பினரும் பயனடையும் வகையில் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் ஏராளமான திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறாா்.

தற்போது மத்திய பாஜக அரசு புதிதாக வெளிநாட்டு நிதி பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறை சட்டத்தைக் கொண்டுவந்துள்ளது. தமிழகத்தில் பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள், முதியோா் காப்பகம், ஆதரவற்றோா் இல்லங்களை நடத்திவரும் சிறுபான்மையினருக்கு எதிரானது இச்சட்டம்.

அதிமுக - பாஜக கூட்டணி, மக்களின் நலனுக்கு விரோதமானது. அந்தக் கூட்டணி கரை சேராது. திமுகவின் வாக்குறுதிகள்தான் மக்கள் மனதில் நீங்காமல் நிறைந்திருக்கின்றன. திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்ததும், அனைத்து வாக்குறுதிகளும் நிறைவேற்றப்படும் என்றாா் அவா்.

வேட்பாளா் ரூபி ஆா். மனோகரன், திமுக கிழக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளா் ம. கிரகாம்பெல், நான்குனேரி கிழக்கு ஒன்றிய திமுக செயலா் ஆரோக்கிய எட்வின் உள்ளிட்ட மதச்சாா்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

12 ஏப்ரல் 2026