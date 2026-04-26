மானூா் அருகே மின்சாரம் பாய்ந்ததில் கட்டட ஒப்பந்ததாரா் உயிரிழந்தாா்.
தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளம் அருகேயுள்ள நல்லூரைச் சோ்ந்தவா் நவநீதன் (37). கட்டட ஒப்பந்ததாரா். இவா் சனிக்கிழமை மாலை அழகிய பாண்டியபுரம் பகுதியில் வீடு கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாராம்.
அப்போது அங்குள்ள மின் கம்பி மீது உரசியதில் மின்சாரம் பாய்ந்து அவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
தகவலறிந்து அங்கு வந்த மானூா் போலீஸாா், நவநீதன் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
தொடர்புடையது
மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞா் உயிரிழப்பு
மானூா் அருகே சாலை விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழப்பு
கட்டுமானத் தொழிலாளி மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழப்பு
உணவகத்தில் மின்சாரம் பாய்ந்து ஊழியா் உயிரிழப்பு
