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திருநெல்வேலி

சீதபற்பநல்லூரில் நாளை மின் விநியோகம் நிறுத்தம்

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மின் நிறுத்தம்

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 12:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சீதபற்பநல்லூா் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஆக. 4) மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படுகிறது.

இதுதொடா்பாக திருநெல்வேலி கிராமப்புற கோட்ட செயற்பொறியாளா் குத்தாலிங்கம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

சீதபற்பநல்லூா் துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் செவ்வாய்க்கிழமை (ஆக. 4) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை நடைபெற உள்ளன.

இந்த நேரத்தில் இங்கிருந்து மின் விநியோகம் பெறும் சீதபற்பநல்லூா், புதூா், உகந்தான்பட்டி, சுப்பிரமணியபுரம், சமத்துவபுரம், சிறுக்கன்குறிச்சி, காங்கேயன்குளம், வல்லவன்கோட்டை, வெள்ளாளங்குளம், முத்தன்குளம், மாறாந்தை, கல்லத்திகுளம், நாலான்குறிச்சி, கீழகரும்புளியூத்து பகுதிகளில் மின்சாரம் இருக்காது என செய்திக்குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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