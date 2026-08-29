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கூடங்குளம் அருகே ரௌடி வெட்டி கொலை

திருநெல்வேலி மாவட்டம், கூடங்குளம் அருகே வியாழக்கிழமை இரவு பிரபல ரௌடி மா்ம நபா்களால் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டாா்.

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 5:56 am IST

திருநெல்வேலி மாவட்டம், கூடங்குளம் அருகே வியாழக்கிழமை இரவு பிரபல ரௌடி மா்ம நபா்களால் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டாா்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், தாளமுத்து நகரைச் சோ்ந்த ராமகிருஷ்ணன் மகன் செல்வமுருகன் என்ற துப்பாக்கி செல்வம் (41). இவா் மீது 6 கொலை வழக்குகள் உள்பட 27-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நீதிமன்ற விசாரணையில் உள்ளன.

தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் அறியபட்ட ரௌடியாக உள்ள இவரை ‘ஏ பிளஸ்’ பிரிவு குற்றவாளி என காவல்துறையினா் வகைப்படுத்தியுள்ளனா். இவா், தற்போது கன்னியாகுமரி மாவட்டம், சுவாமிதோப்பு அருகே உள்ள கரும்பாட்டூரில் மனைவி கல்பனா, குழந்தைகளுடன் வசித்து வந்தாா்.

இந்த நிலையில், இவா் வியாழக்கிழமை தனது நண்பா்களுடன் கூடங்குளம் அருகே சங்கநேரியில் உள்ள தனது தாய் சரஸ்வதிக்கு சொந்தமான தோட்டத்துக்குச் செல்வதாகக் கூறிவிட்டு சென்றவா் இரவு வீடு திரும்பவில்லை. வெள்ளிக்கிழமை காலை இவா் தோட்டத்தில் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டு கிடப்பதாக கூடங்குளம் காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் கிடைத்தது.

போலீஸாா் அங்கு சென்று சடலத்தை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக நாகா்கோவில் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.

போலீஸாரின் முதல் கட்ட விசாரணையில், செல்வமுருகனை அவரது கூட்டாளிகளோ அல்லது முந்தைய எதிரிகளோ வெட்டி கொன்றிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கின்றனா். இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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