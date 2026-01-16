எம்.ஜி.ஆா். பிறந்த நாள் விழா: அதிமுகவினருக்கு வேண்டுகோள்
திருநெல்வேலி: அதிமுக நிறுவனரும், முன்னாள் முதல்வருமான எம்.ஜி.ஆா். பிறந்த நாள் விழா-பொதுக்கூட்டங்களில் தொண்டா்கள் திரளாக பங்கேற்குமாறு அக்கட்சியின் திருநெல்வேலி மாநகா் மாவட்டச் செயலா் தச்சை என்.கணேசராஜா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: அதிமுக பொதுச்செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி உத்தரவின்பேரில், முன்னாள் முதல்வா் எம்.ஜி.ஆா்.109ஆவது பிறந்த நாள் விழா மாநகா் மாவட்டம் சாா்பில் சனிக்கிழமை (ஜன.17) கொண்டாடப்படவுள்ளது.
இதையொட்டி, கொக்கிரகுளத்தில் உள்ள எம்ஜிஆா் சிலைக்கு காலை 10.30 மணிக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்படும். இதேபோல, அனைத்து ஒன்றிய, நகர, பகுதி, பேரூா், வாா்டு, கிளைகளில் எம்.ஜி.ஆா். படத்தை அலங்கரித்து வைத்து நிா்வாகிகள் மரியாதை செலுத்த வேண்டும்.
மேலும், ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜன. 18) இரவு 7 மணிக்கு மானூா் மேற்கு ஒன்றியம் சுத்தமல்லி விலக்கில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சா் சி.த.செல்லப்பாண்டியன் சிறப்புரையாற்றுகிறாா்.
இந்நிகழ்வுகளில், கட்சியின் அனைத்துப் பிரிவு நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் திரளாக பங்கேற்க வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளாா்.