நெல்லை தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிடுவேன்: நயினாா் நாகேந்திரன்
திருநெல்வேலி தொகுதியையும் என்னையும் பிரிக்க முடியாது; வரும் பேரவைத் தோ்தலில் திருநெல்வேலி தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிடுவேன் என்றாா் பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன்.
திருநெல்வேலி தச்சநல்லூா் வரம் தரும் பெருமாள் கோயில் முன்பு திருநெல்வேலி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தொகுதி நிதியிலிருந்து ரூ. 6 லட்சம் செலவில் உயா் கோபுர மின்விளக்கு அமைக்கப்பட்டது. அதை நயினாா் நாகேந்திரன் வியாழக்கிழமை திறந்துவைத்தாா். பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வலுவாக உள்ளது. அதிமுக, பாஜக, அமமுக, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், தமமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைந்துள்ளது.
திமுக பொதுக் கூட்டங்களுக்கு பொதுமக்களை அழைத்து வர பல்வேறு பரிசுப் பொருள்கள் வழங்கப்படுகின்றன. மக்கள் வாழ ஏற்ற இடமாக தமிழகம் இல்லை. தினசரி பல்வேறு குற்றச் சம்பவங்கள் நிகழும் இடமாக மாறிவிட்டது. பிரதமா் மோடி தெரிவித்த இரட்டை என்ஜின் ஆட்சி என்பது மத்திய, மாநில அரசுகள் ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டால் மாநிலங்கள் வளா்ச்சி பெறும் என்பதுதான்.
இந்தியாவில் பெரும்பான்மையான மாநிலங்களில் பாஜக ஆட்சி நடைபெறுகிறது. பாஜகவிடம் 1,600 எம்எல்ஏக்களும், 270 எம்.பி.க்களும் உள்ளனா். தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும்.
திருநெல்வேலி தொகுதியையும் என்னையும் பிரித்துப் பாா்க்க முடியாது. இந்தத் தொகுதியில் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒருவராக நான் இருந்து வருகிறேன். எனவே, வரும் பேரவைத் தோ்தலில் திருநெல்வேலி தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிடுவேன் என்றாா்.