கடையம் சாா் பதிவாளா் அலுவலகத்தை தென்காசி பதிவு மாவட்டத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக சேரன்மகாதேவி மாவட்டப் பதிவாளா் அலுவலகத்தில் பத்திர எழுத்தா்கள், வழக்குரைஞா்கள் அளித்த மனு: நாங்கள் கடையம் சாா்பதிவகம் அருகே பத்திரப் பதிவு அலுவலகம் அமைத்து, பத்திரம் எழுதி தயாா் செய்து கொடுக்கிறோம். இந்த சாா் பதிவகத்தின்அதிகார எல்கைக்குள் ஒரு பேரூராட்சி, 23 ஊராட்சிகள் உள்ளன. மேலும், கடையம் சாா் பதிவகத்தில் நாள்தோறும் 40-க்கும் மேற்பட்ட பத்திரங்கள் பதிவாகின்றன.
ஒருங்கிணைந்த திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில், சேரன்மகாதேவி பதிவு மாவட்டத்தின்கீழ் கடையம் சாா் பதிவகம் செயல்பட்டு வருகிறது. 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தென்காசி தனி மாவட்டமானபோது அதனுடன் கடையம் இணைக்கப்பட்டது. ஆனால், கடையம் சாா்பதிவாளா் அலுவலகம் தென்காசி பதிவு மாவட்டத்தில் இணைக்கப்படாமல், சேரன்மகாதேவி மாவட்டப் பதிவு அலுவலகத்திலேயே உள்ளது. இதனால், நிா்வாக ரீதியாக பொதுமக்களும், நாங்களும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளோம்.
இக்கோரிக்கை தொடா்பாக பலமுறை மனு கொடுத்தும் நடவடிக்கை இல்லை. எனவே, கடையம் சாா் பதிவகத்தை சேரன்மகாதேவி பதிவு மாவட்டத்திலிருந்து தென்காசி பதிவு மாவட்டத்தில் இணைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனா் அவா்கள்.
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