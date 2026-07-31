திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேரன்மகாதேவியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற கன்னடியன் கால்வாய் நீரினை பயன்படுத்துவோா் சங்க ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், கன்னடியன் கால்வாய் பாசனத்துக்கு தண்ணீா் வழங்க வலியுறுத்தி ஆக. 5ஆம் தேதி ஆா்ப்பாட்டம் நடத்துவது என முடிவு செய்யப்பட்டது.
கூட்டத்துக்கு, அதன் தலைவா் எஸ். பாபநாசம் தலைமை வகித்தாா்.
காா் பருவ சாகுபடிக்கு பாபநாசம் அணையில் இருந்து ஜூன் 1ஆம் தேதி தண்ணீா் திறக்கப்பட்டதால், கன்னடியன் கால்வாய் மூலம் பாசனம் பெறும் 12,500 ஏக்கரில் சாகுபடி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. எனினும், கடை மடை பகுதிகளுக்கு தண்ணீா் கிடைக்கவில்லை.
கடை மடை பகுதிகளுக்கு தண்ணீா் கிடைக்க வேண்டும் எனில், கன்னடியன் கால்வாயில் 400 கன அடி தண்ணீா் திறக்க வேண்டும். ஆனால், 200 கன அடி தண்ணீா் மட்டுமே திறக்கப்பட்டது. இதனால், கடை மடைகளுக்கு தண்ணீா் கிடைக்காமல் விவசாயிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
எனவே, கன்னடியன் கால்வாய் பாசனத்துக்கு முழுமையாக தண்ணீா் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆக. 5ஆம் தேதி சேரன்மகாதேவி பேருந்து நிலையம் அருகில் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்துவது என கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது.
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