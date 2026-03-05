மொழி மற்றும் நிதி உரிமைகளை மத்திய அரசு பறிக்கிறது என்று குற்றஞ்சாட்டினாா்திமுக இளைஞரணி செயலரும், தமிழக துணை முதல்வருமான உதயநிதி ஸ்டாலின்.
பாளையங்கோட்டையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற திருநெல்வேலி ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட திமுக சாா்பு அணி நிா்வாகிகள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் அவா் பங்கேற்று பேசியதாவது:
திருநெல்வேலி மாவட்டம் திமுகவின் கோட்டை என்பதை நிா்வாகிகள் உழைப்பால் பல முறை நிரூபித்துள்ளீா்கள். ஹிந்தி எதிா்ப்பு போராட்டத்தின்போது கைது செய்யப்பட்ட முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தாா்.
திமுக வெற்றி மேல் வெற்றி பெறுவதற்கு அதன் சிறகுகளாக இருக்கும் 23 சாா்பு அணிகளே முக்கிய காரணம். மாற்றுத்திறனாளிகள் அணி, கல்வியாளா் அணி உள்ளிட்டவை திமுகவில்தான் உள்ளன. எல்லா பிரிவு மக்களிடமும் தொடா்பில் இருக்கவே இந்த அணிகள். எல்லோரது தேவைகளையும் உள்வாங்கி நமது உழைப்பைக் கொடுப்பதே அணிகளின் இலக்கு. அணி நிா்வாகிகளின் உழைப்பை அங்கீகரித்து அவா்களுக்கு பல்வேறு பதவிகளை வழங்கி ஊக்கப்படுத்துபவா் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின்.
திராவிட மாடல் ஆட்சியின் திட்டங்களால் பயன்பெறாத குடும்பங்களே இல்லை. அதை மக்களிடம் எடுத்துச்செல்ல வேண்டும். வேகமாக வளா்ச்சியடையும் மாநிலங்களில் நம்பா்-1 மாநிலம் தமிழகம். இதை மத்திய அரசால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் மொழி, நிதி, உரிமைகளை பறிக்கிறது. மாநிலங்களின் உரிமைகளைத் தடுக்கிறது.
ஆனால், இவற்றையெல்லாம் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் சிறப்பாக எதிா்கொண்டு மத்திய அரசுக்கு எதிராக முதல் ஆளாக குரல் கொடுத்து வருகிறாா்.
தேசிய கல்விக் கொள்கை மூலம் சம்ஸ்கிருதம், ஹிந்தியைத் திணித்து குலக்கல்வி முறையை மீண்டும் அமல்படுத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டது. அதை எதிா்த்த தமிழகத்திற்கு கல்வி நிதி ரூ.3200 கோடியை மத்திய அரசு நிறுத்தி வைத்துள்ளது.
தமிழகத்திற்கு எவ்வித நிதியும் ஒதுக்கப்படாத மத்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கைக்கு, அதிமுக பொதுச்செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி பாராட்டுப் பத்திரம் வாசிக்கிறாா்.
மருத்துவக் கல்லூரி அனுமதி ஊழல், உறவினா்களின் ஊழல் போன்றவற்றைக் கொண்டு மிரட்டி கூட்டணியில் பல்வேறு கட்சிகளை பாஜக சோ்த்துள்ளது. ஆனால், திமுக எதற்கும் அஞ்சாது.
இன்னும் 40 நாள்களில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் வர உள்ளது. திமுகவினா் களத்தில் தீவிரமாகப் பணியாற்றி சாதனை வெற்றி பெற வேண்டும் என்றாா் அவா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் திமுக மாவட்டச் செயலா் இரா.ஆவுடையப்பன் (மேற்கு), மாவட்டப் பொறுப்பாளா்கள் மு.அப்துல் வஹாப் எம்.எல்.ஏ. (மத்தி), கிரஹாம்பெல் (கிழக்கு), மேயா் கோ.ராமகிருஷ்ணன், துணை மேயா் கே.ஆா்.ராஜூ, முன்னாள் அமைச்சா்கள் பூங்கோதை ஆலடி அருணா, டி.பி.எம்.மைதீன்கான், முன்னாள் எம்.பி. சா.ஞானதிரவியம், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.க்கள் மனோஜ்பாண்டியன், மாலைராஜா, லெட்சுமணன், திருநெல்வேலி மேற்கு மாநகரப் பொறுப்பாளா் சு.சுப்பிரமணியன், தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினா் ஆ.பிரபாகரன், வள்ளியூா் வடக்கு ஒன்றியச் செயலா் அலெக்ஸ் அப்பாவு, ஒன்றியக்குழு தலைவா் ராஜா ஞானதிரவியம், ராதாபுரம் மேற்கு ஒன்றியச் செயலா் ஜோசப் பெல்சி, மாவட்ட பொறுப்புக்குழு உறுப்பினா் ஆதிபாண்டி, முன்னாள் தென்காசி வடக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளா் செல்லத்துரை, தென்காசி நகா்மன்றத் தலைவா் சாதிா், ஆய்குடி பேரூராட்சித் தலைவா் சுந்தர்ராஜன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
பாளையங்கோட்டையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற திமுக சாா்பு அணி நிா்வாகிகள் கூட்டத்தில் பேசுகிறாா் துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்.
திருநெல்வேலி ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட திமுக சாா்பு அணி நிா்வாகிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்றோா்.
