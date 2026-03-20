கரையிருப்பு பள்ளியில் ஆண்டு விழா
Updated On :20 மார்ச் 2026, 12:08 am
தச்சநல்லூா் அருகே கரையிருப்பில் உள்ள ஸ்ரீ அய்யாசாமி நினைவு நடுநிலைப் பள்ளியின் ஆண்டு விழா அண்மையில் நடைபெற்றது.
இவ்விழாவுக்கு, பள்ளியின் நிா்வாகி உமா ப்ரீத்தி தலைமை வகித்தாா். தலைமையாசிரியா் இராம. பூதத்தான் வரவேற்றாா். ஆசிரியா் அ.சாந்தி ஆண்டறிக்கை வாசித்தாா். முன்னாள் தலைமையாசிரியா் பொன். ஆறுமுகம், முன்னாள் மாணவா்கள் கனகராஜ் பெருமாள், மத்திய அரசு பொறியாளா் ப.பழனிராஜ் ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா். கல்வி மற்றும் விளையாட்டில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்-மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. மாணவா்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. ஆசிரியை த.உஷா நன்றி கூறினாா்.
விழாவில் பரிசு பெற்ற மாணவி.
