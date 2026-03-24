பாளை.யில் நாளை திமுக இளைஞரணி கூட்டம்: உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்பு
உதயநிதி ஸ்டாலின்
கோப்புப் படம்
Updated On :23 மார்ச் 2026, 7:56 pm
பாளையங்கோட்டையில் புதன்கிழமை (மாா்ச் 25) நடைபெறும் திமுக இளைஞரணி ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்க உள்ளாா்.
2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி திமுக இளைஞரணி சாா்பில் மாவட்டந்தோறும் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்குள்பட்ட மாவட்ட, மாநகர, ஒன்றிய, நகர இளைஞரணி நிா்வாகிகளுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் பாளையங்கோட்டை என்.ஜி.ஓ. காலனியில் உள்ள மூன் மஹாலில் புதன்கிழமை (மாா்ச் 25) காலை 10 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது. இக் கூட்டத்தில் திமுக இளைஞரணி செயலா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்று சிறப்புரையாற்ற உள்ளாா்.
