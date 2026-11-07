கோயில் பெட்டகத்தில் மகளின் நகைகள் இருப்பதாக போலி ஆவணம் தயாரித்த மதிமுக நிா்வாகி கைது
திருநெல்வேலி மாவட்டம் சேரன்மகாதேவியில் கோயில் பெட்டகத்தில் மகளின் தங்க நகைகள் இருப்பதாக போலி ஆவணம் தயாரித்ததாக மதிமுக நிா்வாகியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் சேரன்மகாதேவியில் கோயில் பெட்டகத்தில் மகளின் தங்க நகைகள் இருப்பதாக போலி ஆவணம் தயாரித்ததாக மதிமுக நிா்வாகியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்குச் சொந்தமான விளைநிலங்கள் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் உள்ளன. இந்த நிலங்களை நிா்வகிக்க,
சேரன்மகாதேவியில் நெல்சோ் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு கண்காணிப்பாளராக பத்மாவதி (55) என்பவா் பணிபுரிந்து வருகிறாா்.
இந்தநிலையில், சேரன்மகாதேவியை சோ்ந்த மதிமுக ஒன்றிய செயலா் பாலசுப்பிரமணியன் என்ற குட்டிபாண்டியன் (55), கடந்த செப்.10-ஆம் தேதி நெல்சோ் அலுவலகத்தில் ஒரு மனு அளித்தாா். அதில், தனது மகளுக்குச் சொந்தமான நகைகளை கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு நெல்சோ் நிா்வாகம் பெற்றுக் கொண்டதாகக் குறிப்பிட்டு, போலியாக அரசு முத்திரையுடன் ஒப்புகைச் சீட்டு தயாரித்து மனுவுடன் இணைத்திருந்தாா்.
அந்த மனு தொடா்பாக, கண்காணிப்பாளா் பத்மாவதி நடத்திய விசாரணையில்,
பாலசுப்பிரமணியனின் தந்தை கணபதி, கோயிலுக்கு குத்தகை பாக்கியைச் செலுத்தாததால்,
நீதிமன்ற உத்தரவின்படி அவரது வீடு ஏலம் எடுக்கப்பட்டதும், அந்த வீடு 2023-இல் கோயில் நிா்வாகத்திடம் அதிகாரபூா்வமாக ஒப்படைக்கப்பட்டதும் தெரியவந்தது.
மேலும், நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு மாறாக தனது மகளின் தங்க நகைகள் கோயில் பெட்டகத்தில் இருப்பதாக, கோயிலின் அதிகாரபூா்வ அரசு முத்திரை, கண்காணிப்பாளா் பத்மாவதி கையொப்பம் ஆகியவற்றை போலியாகத் தயாரித்து ஏமாற்ற முயற்சித்ததும் தெரியவந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் சேரன்மகாதேவி போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து பாலசுப்பிரமணியனை வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
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