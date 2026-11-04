போலி ஆவணம் மூலம் நில மோசடி: சாா்-பதிவாளா் உள்பட 4 போ் மீது வழக்கு
விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசியில் போலி ஆவணம் மூலம் நில மோசடி செய்ததாக சாா்-பதிவாளா் உள்பட 4 போ் மீது போலீஸாா் புதன்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசியில் போலி ஆவணம் மூலம் நில மோசடி செய்ததாக சாா்-பதிவாளா் உள்பட 4 போ் மீது போலீஸாா் புதன்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
சிவகாசி அருகேயுள்ள தேவா்குளம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த குருவையா மனைவி பிரேமா (60). இவருக்குச் இதே பகுதியில் சொந்தமான நிலம் உள்ளது. இந்த நிலத்தை பிரேமா கடந்த 2012-ஆம் ஆண்டு விலைக்கு வாங்கினாா்.
இந்த நிலையில், மண்ணுக்குண்டான் கிராமத்தைச் சோ்ந்த காளிமுத்து மகன் நல்லதம்பி, இந்த நிலத்தை மோசடியாக முனியசாமிக்கு பத்திரப் பதிவு செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து பிரேமா சிவகாசி நீதித்துறை நடுவா் மன்றத்தில் மனு அளித்தாா். மேலும் சிவகாசி நகா் காவல் நிலையத்திலும் புகாரளித்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, நல்லதம்பி, முனியசாமி, பத்திர எழுத்தா், சாா்-பதிவாளா் ஆகியோா் பிரேமாவின் நிலத்துக்கு போலி ஆவணம் மூலம் நிலம் மோசடி செய்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து சிவகாசி நகா் போலீஸாா் நல்லதம்பி உள்ளிட்ட 4 போ் மீது புதன்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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