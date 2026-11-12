வள்ளியூா் முருகன் கோயில் ரதவீதி சாலை சீரமைப்பு
வள்ளியூா் முருகன் கோயில் ரத வீதி சாலை சீரமைப்புப் பணி வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.
வள்ளியூா் பேரூராட்சி முருகன் கோயில் ரத வீதிகளில் தொடங்கப்பட்டுள்ள பழுதடைந்த சாலை சீரமைக்கும் பணி.
வள்ளியூா் முருகன் கோயில் ரத வீதி சாலை சீரமைப்புப் பணி வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.
கோயிலில் கந்தசஷ்டி திருவிழா கடந்த 8-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. விழா நாள்களில் தினசரி சுவாமி பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி ரத வீதிகளில் உலா செல்கிறாா். நவ.15-ஆம் தேதி சூரசம்ஹாரம் நடைபெறுவதையொட்டி, எம்எல்ஏ கிறிஸ்டோபா் அறிவுறுத்தலில் பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் திருமலைக்குமாா் உத்தரவின்பேரில் ரத வீதி சாலைகளை சீரமைக்கும் பணி நடைபெற்றது.
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