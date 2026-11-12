ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் தமிழ் ஆட்சிமொழிப் பயிலரங்கம்
தமிழ் வளா்ச்சித் துறை சாா்பில் திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் புதன், வியாழன் ஆகிய இரு தினங்கள் ஆட்சிமொழிப் பயிலரங்கம்-கருத்தரங்கு நடைபெற்றது.
பயிலரங்கில் பங்கேற்றவா்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கிய ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன்.
தமிழ் வளா்ச்சித் துறை சாா்பில் திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் புதன், வியாழன் ஆகிய இரு தினங்கள் ஆட்சிமொழிப் பயிலரங்கம்-கருத்தரங்கு நடைபெற்றது.
முதல் நாள் பயிலரங்கை மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ச.வித்யா தொடங்கி வைத்து, தலைமை உரையாற்றினாா். ‘மொழிப்பயிற்சி’ என்னும் தலைப்பில் தேனி வையைத் தமிழ்ச் சங்க நிறுவனா் ச. ந. இளங்குமரனும், ‘மொழிபெயா்ப்பும், கலைச் சொல்லாக்கமும்’ என்னும் தலைப்பில் மானூா் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியா் கா. சரவணகுமாரும், ‘அலுவலகக் குறிப்புகள், வரைவுகள், செயல்முறை ஆணைகள் தயாரித்தல்’ என்னும் தலைப்பில் பாளையங்கோட்டை வட்டாட்சியா் செ. மாரிராஜாவும், ‘கணினித் தமிழ்’ என்னும் தலைப்பில் சதக்கத்துல்லாஹ் அப்பா கல்லூரி உதவிப் பேராசிரியா் க. அ. முகம்மது ரியாசுதீனும், தமிழ்நாடு புத்தொழில், திட்ட அலுவலா் செ.ஜிஜின் துரையும் பயிற்சி அளித்தனா்.
2-ஆவது நாளான வியாழக்கிழமை ‘ஆட்சிமொழி வரலாறு- சட்டம்’ என்னும் தலைப்பில் சதக்கத்துல்லாஹ் அப்பா கல்லூரி தமிழ்த் துறைத் தலைவா் ச.மகாதேவனும், ‘அலுவலக ஆய்வும், குறைகளைவு நடவடிக்கைகளும்’ என்னும் தலைப்பில் திருநெல்வேலி மாவட்ட தமிழ் வளா்ச்சி உதவி இயக்குநா் செ. கனகலட்சுமியும், ‘ஆட்சிமொழித் திட்டச் செயலாக்க அரசாணை’ என்னும் தலைப்பில் மண்டல தமிழ் வளா்ச்சித் துறை துணை இயக்குநா் பெ. இளங்கோவும் பயிற்சி அளித்தனா். இதில், 100-க்கும் மேற்பட்ட அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.
தொடா்ந்து நடைபெற்ற, ஆட்சிமொழிக் கருத்தரங்கில் மாவட்ட ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் கலந்து கொண்டு, ஆட்சிமொழிப் பயிலரங்கில் பயிற்சி பெற்றவா்களுக்கு பங்கேற்பு சான்றிதழ்களை வழங்கினாா்.
இந்நிகழ்வில், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) த.அனிதா, மண்டலத் தமிழ் வளா்ச்சித் துணை இயக்குநா் பெ. இளங்கோ, மாவட்ட செய்தி மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் ம.கயிலைச் செல்வம், தமிழ் வளா்ச்சிப் பண்பாட்டு மைய பொருளாளா் இ. மதாா் முகைதீன் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.