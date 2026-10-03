நெல்லையில் லஞ்சம் கேட்கும் ஆடியோ வைரல்: தலைமைக் காவலா் பணியிடை நீக்கம்
திருநெல்வேலியில் லஞ்சம் கேட்கும் ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவிய நிலையில் ,தலைமைக் காவலா் வெள்ளிக்கிழமை பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
பணியிடை நீக்கம்
திருநெல்வேலியில் லஞ்சம் கேட்கும் ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவிய நிலையில் ,தலைமைக் காவலா் வெள்ளிக்கிழமை பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
திருநெல்வேலி மாநகர காவல் துறையின் மேலப்பாளையம் காவல் நிலையத்தில் தலைமைக் காவலராக சொா்ணராஜ் பணியாற்றி வருகிறாா்.
இவா், சம்பவத்தன்று மேலக்கருங்குளம் சோதனைச் சாவடியில் பணியில் இருந்தபோது, அவ்வழியாக மோட்டாா் சைக்கிளில் வந்த நபரிடம் லஞ்சம் கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
மேலும், இணையவழியில் பணத்தை அனுப்பியது வரவில்லையென சம்பந்தப்பட்ட நபரிடம் பேசுவது போன்ற ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவியது.
இதுதொடா்பாக காவல் துறை வட்டாரங்கள் கூறியது: மேலப்பாளையம் காவல் நிலைய தலைமைக் காவலா் லஞ்சம் கேட்கும் ஆடியோ பரவல் தொடா்பாக மாநகர காவல் ஆணையா் விசாரணை நடத்தியதோடு, தலைமைக் காவலா் மீது துறை ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டுள்ளாா். அதன்படி, தலைமைக் காவலா் சொா்ணராஜ், வெள்ளிக்கிழமை பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளாா் என்றனா்.
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