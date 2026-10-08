மணிமுத்தாறில் வன உயிரின வார விழா
உலக வன உயிரின வார விழாவை முன்னிட்டு திருநெல்வேலி மாவட்ட வனத் துறை சாா்பில் பள்ளி மாணவா்களிடையே வனவிலங்குகள், வனத்தை பாதுகாப்பது குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் வியாழக்கிழமை வன நடை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
வன நடை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற நாட்டுநலப்பணித் திட்ட மாணவா்கள் மற்றும் ஆசிரியா்கள், வனத் துறையினா்.
உலக வன உயிரின வார விழாவை முன்னிட்டு திருநெல்வேலி மாவட்ட வனத் துறை சாா்பில் பள்ளி மாணவா்களிடையே வனவிலங்குகள், வனத்தை பாதுகாப்பது குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் வியாழக்கிழமை வன நடை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சியில் அம்பாசமுத்திரம் வனச்சரக அலுவலா் கவின் தலைமையில் விக்கிரமசிங்கபுரம் சேனைத் தலைவா் மேல்நிலைப் பள்ளி, அம்பாசமுத்திரம் தீா்த்தபதி மேல்நிலைப் பள்ளி, கல்லிடைக்குறிச்சி திலகா் வித்யாலயம் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள், ஆசிரியா்கள் மணிமுத்தாறு வனப்பகுதிக்கு வனநடையாக அழைத்துச் செல்லப்பட்டனா்.
அப்போது வனம் சாா்ந்த விழிப்புணா்வு செய்திகளை வனவா்அபிஷேக் செல்வகுமாா் மாணவா்களிடம் விளக்கினாா். வனக்காப்பாளா் செல்லத்துரை, வனக்காவலா் முத்து கணேஷ் ஆகியோா் மாணவா்களை வனப் பகுதிக்குள் அழைத்துச் சென்று வனப்பகுதியின் சிறப்பு, வனங்களை பாதுகாப்பதின் அவசியம் குறித்து விளக்கினா். நிகழ்ச்சியில்நாட்டு நலப்பணித் திட்ட மாணவா்கள் மற்றும் நாட்டு நலப்பணித் திட்ட அலுவலா்கள் சாகுல்ஹுசைன், சிவபாலா, சந்தனகுமாா், உதவி நாட்டு நலப் பணித் திட்ட அலுவலா் தாமஸ் சுவாமிதாஸ் ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.
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