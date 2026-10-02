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வன உயிரின வார விழா: மிதிவண்டிப் பேரணி

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் - மேகமலை புலிகள் காப்பகம் சாா்பில் வன உயிரின வார விழாவையொட்டி மிதிவண்டிப் பேரணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் வன உயிரின வார விழாவை முன்னிட்டு, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் வியாழக்கிழமை சைக்கிள் பேரணி நடத்திய மாணவா்கள்.

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ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் - மேகமலை புலிகள் காப்பகம் சாா்பில் வன உயிரின வார விழாவையொட்டி மிதிவண்டிப் பேரணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் இந்து மேல்நிலைப் பள்ளி, சி.எம். எஸ். பள்ளி, மம்சாபுரம் சிவந்திபட்டி நாடாா் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் பங்கேற்ற நீா் நிலைகள், சுற்றுச்சூழல், இயற்கை, வனவிலங்குகளை பாதுகாப்பை வலியுறுத்தி 10 கிலோ மீட்டா் தொலைவு மிதிவண்டிப் பேரணி நடைபெற்றது. இதற்கு உதவி வனப்பாதுகாவலா் ஞானப்பழம் தலைமை வகித்தாா். வனச்சரகா் சரண்ராஜ் முன்னிலை வகித்தாா். இதையடுத்து, செண்பகத்தோப்பு வனத் துறை அலுவலகத்தில் மாணவா்களுக்கு வன உயிரினங்கள் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணா்வுக் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. பின்னா், வனப் பகுதியில் மாணவா்கள் மரக்கன்றுகள் நடவு செய்தனா். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் மேகமலை புலிகள் காப்பகம் சாா்பில் மாணவா்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.

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