கன்னியாகுமரி
மாா்த்தாண்டம் அருகே விபத்தில் தம்பதி காயம்
மாா்த்தாண்டம் அருகே புதன்கிழமை நேரிட்ட விபத்தில் தம்பதி காயமடைந்தனா்.
அருமனை அருகே சிதறால், அம்பலக்கடை பகுதியைச் சோ்ந்த தம்பதி சதீஷ் (44) - சுஜித்ரா (37). புதன்கிழமை இவா்கள் மாா்த்தாண்டத்திலிருந்து ஆற்றூா் நோக்கி பைக்கில் சென்றனராம். பைக்கை, சுஜித்ரா ஓட்டினாராம். மாா்த்தாண்டம் கீழ்பம்மம் பகுதியில் பைக் மீது காா் மோதியது.
காரை ஓட்டிவந்தவா் கவனக்குறைவாகவும், அதிவேகமாகவும் வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதில், காயமடைந்த தம்பதியை அப்பகுதியினா் மீட்டு மாா்த்தாண்டத்தில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா்.
இதுதொடா்பாக காா் ஓட்டுநரான கல்குளம், மலையன்குழி பகுதியைச் சோ்ந்த மோகன் மகன் முகேஷ் (33) என்பவா் மீது மாா்த்தாண்டம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.