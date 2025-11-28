கன்னியாகுமரி
நட்டாலம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு செல்லும் சாலையை சீரமைக்க கோரிக்கை
கிள்ளியூா் வட்டார சுகாதார நிலையத்திற்குள்பட்ட நட்டாலம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு செல்லும் பழுதடைந்த அலங்கார கான்கிரீட் சாலையை உடனே சீரமைக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
நல்லூா் - ஐரேனிபுரம் பிரதான சாலையிலிருந்து பிரிந்து நட்டாலம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு செல்லும் சாலை அலங்கார கான்கிரீட் கற்களால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சாலை நீண்ட நாள்களாக குண்டும், குழியுமாக போக்குவரத்திற்கு தகுதியற்ற நிலையில் உள்ளது.
எனவே, இச்சாலையை உடனே சீரமைக்க மாவட்ட ஆட்சியா் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.