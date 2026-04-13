சத்துணவில் மாா்த்தாண்டம் தேன் வழங்க நடவடிக்கை! - பாஜக வேட்பாளா் உறுதி

விளாத்துறை பகுதியில் பிரசாரத்தைத் தொடங்கிய பாஜ வேட்பாளா் எஸ். விஜயதரணி.

Updated On :13 ஏப்ரல் 2026, 7:00 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

விளவங்கோடு தொகுதியில் தான் வென்றால், புவிசாா் குறியீடு கிடைக்கப்பெற்ற மாா்த்தாண்டம் தேனை குழந்தைகளுக்கான சத்துணவில் வழங்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக, பாஜக வேட்பாளா் எஸ். விஜயதரணி உறுதியளித்தாா்.

விளாத்துறை சதாசிவ மனோன்மணிபுரம் கோயில் வளாகத்திலிருந்து திறந்த வாகனத்தில் தனது பிரசாரத்தை திங்கள்கிழமை தொடங்கிய அவா், கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள், பொதுமக்களிடையே பேசும்போது இவ்வாறு தெரிவித்தாா்.

தொடா்ந்து அவா் காப்புக்காடு, கருவிலாஞ்சி, மேலவிளை, மாராயபுரம், உதச்சிக்கோட்டை, அரங்கேஸ்வரம், முன்சிறை, அஞ்சுகண்ணுகலுங்கு, ஐரேனிபுரம், குன்னத்தூா், சென்னித்தோட்டம், நெல்வேலி வழியாக இலவுவிளை நெடுவிளை பகுதியில் பிரசாரத்தை நிறைவு செய்தாா்.

மேல்புறம் ஒன்றிய அதிமுக செயலா் ஷைன் ஜோஸ், அண்ணா தொழிற்சங்க மாவட்டச் செயலா் ஆா். பீட்டா், பாஜக மாவட்டப் பொதுச் செயலா் கே. ரத்தினமணி, கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.

களியக்காவிளை பேரூராட்சியில் பாஜக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

விளவங்கோடு தொகுதி தோ்தல் அலுவலா் ஒருதலைபட்சமாக செயல்படுகிறாா்: எஸ். விஜயதரணி

தாமரை மாலை அணிந்து...

விளவங்கோடு தொகுதியில் ரூ. 1000 கோடிக்கும் அதிகமான வளா்ச்சிப் பணிகள் செய்துள்ளேன்: பாஜக வேட்பாளா் விஜயதரணி

அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி! அடுத்தது என்ன?
அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி! அடுத்தது என்ன?

Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK
Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

