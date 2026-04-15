மயிலாடி மவுண்ட் லிட்ரா பள்ளியில் கல்வி உதவித்தொகை தோ்வு

மயிலாடி மவுண்ட் லிட்ரா சீனியா் செகண்டரி பள்ளியில் கல்வி உதவித்தொகை 2026 - ஆம் ஆண்டிற்கான தோ்வு திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
பள்ளி தாளாளா் தில்லைசெல்வம் தலைமையில் நடைபெற்ற இத்தோ்வில் பல்வேறு பள்ளிகளைச் சோ்ந்த மாணவா்கள் பங்கேற்றனா்.
காலை 10 முதல் 11 மணி வரை ஆங்கிலத் தோ்வு, 11 முதல் 12 மணி வரை கணிதத் தோ்வு, நண்பகல் 12 முதல் 1 மணி வரை அறிவியல் தோ்வு நடைபெற்றது.
இத்தோ்வில் சிறப்பாக செயல்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் கல்வி உதவித்தொகை பெற தோ்வு செய்யப்பட்டனா். தோ்வில் கலந்து கொண்ட அனைத்து மாணவ, மாணவியருக்கும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
