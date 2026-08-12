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கன்னியாகுமரி

புதுக்கடை அருகே 10 பவுன் நகை திருட்டு

புதுக்கடை அருகேயுள்ள சடையன்குழி பகுதியில் வீட்டிலிருந்த 10 பவுன் நகைகளை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 12:45 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுக்கடை அருகேயுள்ள சடையன்குழி பகுதியில் வீட்டிலிருந்த 10 பவுன் நகைகளை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.

சடையன்குழி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஜஸ்டின் (45). இவரது மகன், காப்புக்காட்டில் உள்ள பாட்டி பிரேமா வீட்டில் வசித்து வருகிறாா்.

பக்கவாத நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஜஸ்டின், நடைக்காவு பகுதியில் உள்ள காப்பகத்தில் தங்கி சிகிச்சை பெற்றுவருகிறாா். இந்நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை ஜஸ்டின் வீட்டிற்கு சென்ற பிரேமா, பீரோவை திறந்து பாா்த்தபோது, அதில் இருந்த 10 பவுன் நகைகள் திருட்டுபோனது தெரியவந்ததாம்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், புதுக்கடை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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