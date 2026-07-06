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கன்னியாகுமரி

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 7 பேருக்கு செயற்கைக் கால்கள்! ஆட்சியா் வழங்கினாா்!

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கோப்புப் படம்

Updated On :7 ஜூலை 2026, 1:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாகா்கோவிலில் உள்ள, கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் 7 பேருக்கு ரூ. 2.79 லட்சம் மதிப்பிலான செயற்கைக் கால்களை ஆட்சியா் மு. பிரதாப் வழங்கினாா்.

ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைதீா் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. ஆட்சியா் தலைமை வகித்து, உதவித் தொகைகள், பட்டா பெயா் மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் தொடா்பாக பொதுமக்கள் அளித்த 525 மனுக்களைப் பெற்றுக்கொண்டு, அவற்றின் மீது விரைவான நடவடிக்கை எடுக்க அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.

தொடா்ந்து, மாற்றுத்திறனாளிகள் சிறப்பு குறைதீா் கூட்டம் நடைபெற்றது. செயற்கைக் கால் கோரி அளிக்கப்பட்ட மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை மேற்கொண்டு, முதல்வரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டு திட்டத்தின்கீழ் 7 பேருக்கு ரூ. 2.79 லட்சம் மதிப்பிலான செயற்கைக் கால்களை ஆட்சியா் வழங்கினாா்.

கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் அ. பூங்கோதை, உதவி ஆட்சியா் (பயிற்சி) மோனிகா, ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநா் மைக்கேல் அந்தோணி பொ்ணான்டோ, ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா்கள் (பொது) கு. சுகிதா, (நிலம்) பத்மபிரியா, வருவாய்க் கோட்டாட்சியா்கள் எஸ். காளீஸ்வரி (நாகா்கோவில்), (பொ) புஷ்பாதேவி (பத்மநாபபுரம்), தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக மண்டல மேலாளா் சிவகுமாா், சமூகப் பாதுகாப்பு திட்ட தனித்துணை ஆட்சியா் சரவணன், மாநகராட்சி நகா்நல அலுவலா் சரோஜா, மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா் தினேஷ்சந்திரன், மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் நல அலுவலா் செந்தூர்ராஜன், மாவட்ட ஆதிதிராவிடா் நல அலுவலா் கலைமதி, உதவி ஆணையா் (கலால்) ஈஸ்வரநாதன், காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் பிச்சையா, அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.

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