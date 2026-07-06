மாா்த்தாண்டம் அருகே கஞ்சா பதுக்கி வைத்திருந்த இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
மாா்த்தாண்டம் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் வைகுண்டதாஸ் தலைமையிலான போலீஸாா் வெட்டுவெந்நி பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ரோந்து சென்றனா்.
அங்கு சந்தேகத்துக்கிடமாக நின்றிருந்த இளைஞரைப் பிடித்து விசாரித்தபோது, அவா் மாா்த்தாண்டம் அருகே விரிகோடு, காட்டுவிளை பகுதியைச் சோ்ந்த சசி மகன் சஜூ (24) என்பதும், 50 கிராம் கஞ்சாவைப் பதுக்கிவைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது. போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, அவரைக் கைது செய்து, கஞ்சாவைப் பறிமுதல் செய்தனா்.
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