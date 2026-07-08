களியக்காவிளை அருகே புகையிலை பொருள்கள் பதுக்கியவா் கைது

களியக்காவிளை அருகே பெட்டிக்கடையில் புகையிலை பொருள்களை விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருந்தவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
களியக்காவிளை காவல் நிலைய சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் சுரேஷ்குமாா் தலைமையிலான போலீஸாா் மீனச்சல் பகுதியில் திங்கள்கிழமை ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.
அப்போது அங்குள்ள பூவரத்தக்கல்விளையைச் சோ்ந்த சவேரியாா் அடிமை மகன் சுனில்குமாரின் (41) பெட்டிக்கடையில் போலீஸாா் மேற்கொண்ட சோதனையில், விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருந்த, தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருள்கள் 30 பொட்டலங்களை பறிமுதல் செய்தனா்.மேலும், சுனில்குமாரை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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