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கன்னியாகுமரி

சின்னமுட்டம் துறைமுகத்தில் அனைத்து விசைப்படகுகளும் மீன்பிடிக்கச் செல்ல அனுமதிக்கக் கோரிக்கை

சின்னமுட்டம் துறைமுகத்தில் அனைத்து விசைப்படகுகளும் மீன்பிடிக்கச் செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை

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கூட்டத்தில் பேசுகிறாா் திருத்தல பங்குத்தந்தை மைக்கேல் ஏஞ்சலோ

Updated On :8 ஜூலை 2026, 12:27 am IST

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சின்னமுட்டம் துறைமுகத்தில் அனைத்து விசைப்படகுகளும் மீன்பிடிக்கச் செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கன்னியாகுமரி- சின்னமுட்டம் மீனவா்களிடையே ஏற்பட்ட மோதல் தொடா்பாக விவாதிக்க, கன்னியாகுமரியைச் சோ்ந்த விசைப்படகு மீனவா்கள், ஊா் பங்கு மக்கள் தூய அலங்கார உபகார மாதா திருத்தல வளாகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை திரண்டனா்.

திருத்தல பங்குத்தந்தை மைக்கேல் ஏஞ்சலோ, பங்குப்பேரவை துணைத்தலைவா் டாலன் டிவோட்டா, செயலா் ஸ்டாா்வின், பொருளாளா் ரூபன், விசைப்படகு சங்கத் தலைவா் வெனிஸ், செயலா் நிக்சன், பொருளாளா் ஆனந்த் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

கூட்டத்தில், சின்னமுட்டம் மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் இருந்து நேரக் கட்டுப்பாட்டை மீறி மீன்பிடிக்கச் சென்ற விசைப்படகுகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அனைத்து விசைப்படகுகளும் மீன்பிடிக்கச் செல்ல மீன்வளத்துறை அனுமதி வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்தனா்.

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