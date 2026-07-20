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கன்னியாகுமரி

சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: இளைஞருக்கு 27 ஆண்டுகள் சிறை

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சிறை - பிரதிப் படம்

Updated On :21 ஜூலை 2026, 12:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் இளைஞருக்கு 27ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து நாகா்கோவில் நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், மாா்த்தாண்டம் அருகேயுள்ள தோனிக்குழி பகுதியைச் சோ்ந்த பில்லாளன் என்பவரின் மகன் முருகன் (35). இவரை, கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு 17 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக மாா்த்தாண்டம் அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

இதுதொடா்பான வழக்கு நாகா்கோவில், போக்சோ நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுந்தரையா, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட முருகனுக்கு 27 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை, ரூ.7ஆயிரம் அபராதம் விதித்து திங்கள்கிழமை தீா்ப்பு கூறினாா்.

நீதிமன்ற வழக்கு விசாரணை மற்றும் சாட்சிகள் விசாரணை ஆகியவற்றில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு குற்றறவாளிக்கு தண்டனை வாங்கித்தர காரணமாக இருந்த காவல் துறையினரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் இரா.ஸ்டாலின் பாராட்டினாா்.

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