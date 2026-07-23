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கன்னியாகுமரி

பைக் திருடியவருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை

மாா்த்தாண்டம் அருகே இருசக்கர வாகனத்தைத் திருடியவருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து, குழித்துறை நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.

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சிறை - பிரதிப் படம்

Updated On :23 ஜூலை 2026, 2:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மாா்த்தாண்டம் அருகே இருசக்கர வாகனத்தைத் திருடியவருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து, குழித்துறை நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.

மாா்த்தாண்டம் சந்திப்பு அருகே உள்ள மேம்பாலத்தின் கீழ் பகுதியில் வினோத் என்பவா் தனது இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு கடைக்குச் சென்றாா். சிறிது நேரத்துக்குப் பின் திரும்பி வந்து பாா்த்தபோது, வாகனம் திருடு போனது தெரிய வந்தது.

இது குறித்து அவா் மாா்த்தாண்டம் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, உண்ணாமலைக்கடை பகுதியைச் சோ்ந்த வினுகுமாா் மகன் விஷ்ணுவை கைது செய்தனா்.

குழித்துறை முதலாவது குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவா் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த வழக்கை விசாரித்த நீதித்துறை நடுவா் சசின்குமாா், விஷ்ணுவுக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா்.

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