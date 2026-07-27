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கன்னியாகுமரி

சாலை விபத்தில் ஒருவா் உயிரிழப்பு

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உயிரிழப்பு - பிரதிப் படம்

Updated On :27 ஜூலை 2026, 2:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுக்கடை அருகே முக்காட்டுவிளை பகுதியில் இருசக்கர வாகனம் மோதிய விபத்தில் ஒருவா் உயிரிழந்தாா்.

கீழ்குளம், நெடுந்தட்டுவிளை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பால்ராஜ் மகன் ஸ்டீபன் (48). இவருக்கு மனைவி, குழந்தைகள் உள்ளனா். இவா் சனிக்கிழமை கீழ்குளத்திலிருந்து தேங்காய்ப்பட்டினம் நோக்கி நடந்து சென்று கொண்டிருந்தாா்.

அப்போது முக்காட்டுவிளை பகுதியில் பைங்குளம் பகுதியைச் சோ்ந்த மணி மகன் சஜின் (36) என்பவா் ஓட்டி வந்த இருசக்கர வாகனம், ஸ்டீபன் மீது மோதியதாம்.

இதில் பலத்த காயமடைந்த அவரை மீட்டு குழித்துறை அரசு மருத்துவமனையில் முதலுதவி சிகிச்சைக்கு பின், மேல் சிகிச்சைக்காக ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். அங்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை அவா் உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் புதுக்கடை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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