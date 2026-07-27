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கன்னியாகுமரி

இளைஞரைத் தாக்கியதாக இருவா் மீது வழக்கு

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வழக்குப் பதிவு - கோப்புப் படம்

Updated On :28 ஜூலை 2026, 1:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுக்கடை அருகே இளைஞா் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக இருவா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.

புதுக்கடை அருகே உள்ள முன்சிறை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் எட்வின் கிளாடிஸ் (40). இவருக்கும், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த தினேஷ் (39), ரமேஷ் (35) ஆகியோருக்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்து வந்ததாம்.

இந்நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை முன்சிறை பகுதியில் நின்ற எட்வின் கிளாடிஸை, தினேஷ், ரமேஷ் ஆகியோா் தாக்கியுள்ளனா். இதில் காயமடைந்த அவா் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா்.

இது குறித்த புகாரின்பேரில், புதுக்கடை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.

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