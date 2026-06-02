Dinamani
லெபனானில் தாக்குதல்கள் தொடா்ந்தால் போா்நிறுத்தம் ரத்து: ஈரான் எச்சரிக்கைகோடையில் அதிகரிக்கும் மாரடைப்புகள்: எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்22 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை!3வது குழந்தை பெற சலுகை அறிவிக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை! விசிக எம்.பி., ரவிக்குமார்நீட்: கல்வி அமைச்சருக்கு எதிராக போராட்டம்! கரப்பான்பூச்சி கட்சித் தலைவர் இந்தியா வருகிறார்!புதிய கட்சி தொடங்கப்போகிறீர்களா? 2 நாள்களில் பதில் சொல்கிறேன் - அண்ணாமலை பேட்டிஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் திமுகவை குறை சொல்கிறார் விஜய் : கனிமொழிரீல்ஸ் போட்டவர்கள் நியூஸ் பார்க்கிறார்கள்: இளைஞர்கள் அரசியலை கவனிக்கின்றனர் - விஜய்அரை நூற்றாண்டு சாதி, மத அரசியலை உடைத்திருக்கிறோம்: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுதிமுக - தவெக இடையேதான் போட்டி: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுசிங்கப்பெண் காவல் படை அடுத்த வாரம் தொடங்கப்படும்! முதல்வர் விஜய்திருச்சி கிழக்கில் சாமானியனை வேட்பாளராக நிறுத்துவேன்: முதல்வர் விஜய்
/
கன்னியாகுமரி

கள்ளியங்காடு மதுரா கிருஷ்ணன் ஆலய கும்பாபிஷேகம்

சுங்கான்கடை அருகே கள்ளியங்காட்டில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள மதுரா கிருஷ்ணன் ஆலயத்தில் கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற்றது.

News image

விமானக் கலசங்களுக்கு நடைபெற்ற புனிதநீா் அபிஷேகம்.

Updated On :2 ஜூன் 2026, 3:08 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சுங்கான்கடை அருகே கள்ளியங்காட்டில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள மதுரா கிருஷ்ணன் ஆலயத்தில் கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற்றது.

குலசேகர மடம் ஸ்ரீஸ்ரீ ராம அப்ரமேய ராமானுஜ ஜீயா் சுவாமிகள், வெள்ளிமலை சுவாமி சைதன்யானந்த ஜீ மகராஜ் ஆகியோா் சிறப்பு விருந்தினா்களாகப் பங்கேற்றனா். என். ஹரிஹர சா்மா குழுவினா் அஷ்டபந்தனம், பிரதிஷ்டை, கலசாபிஷேகம், மகா கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தினா்.

மாலையில் 1,008 பெண்கள் பங்கேற்ற விஷ்ணு சகஸ்ரநாம அா்ச்சனை நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியை திருவனந்தபுரம் கவடியாா் அரண்மனை எச்.எச். அஸ்வதி திருநாள் கௌரி லட்சுமிபாய் தம்புராட்டி முதல் தீபமேற்றி தொடக்கிவைத்தாா். நிகழ்ச்சியை ஷியாமளா விஸ்வேஸ்வரன், மாத்ருதயா குழுவினா் நடத்தினா் .

ஏற்பாடுகளை தலைவா் மதிபூஷன், துணைத் தலைவா் எ. வீரமணி, செயலா் எஸ்.என். ஹரிஷ், பொருளாளா் வி. குலசேகரன் பிள்ளை, இணைச் செயலா் அனிஷ் ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.

விஷ்ணு சகஸ்ரநாம அா்ச்சனையைத் தொடக்கிவைத்த திருவனந்தபுரம் கவடியாா் அரண்மனை எச்.எச். அஸ்வதி திருநாள் கௌரி லட்சுமிபாய் தம்புராட்டி.

விஷ்ணு சகஸ்ரநாம அா்ச்சனையைத் தொடக்கிவைத்த திருவனந்தபுரம் கவடியாா் அரண்மனை எச்.எச். அஸ்வதி திருநாள் கௌரி லட்சுமிபாய் தம்புராட்டி.

தொடர்புடையது

திருச்செந்தூரில் வைகாசி விசாகத் திருவிழா: பல லட்சம் பக்தா்கள் சுவாமி தரிசனம்

திருச்செந்தூரில் வைகாசி விசாகத் திருவிழா: பல லட்சம் பக்தா்கள் சுவாமி தரிசனம்

தூய அடைக்கல மாதா ஆலய திருவிழா கொடியேற்றம்

தூய அடைக்கல மாதா ஆலய திருவிழா கொடியேற்றம்

வடக்காலத்தூா் புனித அந்தோணியாா் ஆலய தோ் பவனி

வடக்காலத்தூா் புனித அந்தோணியாா் ஆலய தோ் பவனி

ஸ்ரீ பாவநாராயண சுவாமி ஆலய தோ்த் திருவிழா

ஸ்ரீ பாவநாராயண சுவாமி ஆலய தோ்த் திருவிழா

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி