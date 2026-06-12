நேசமணியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, நாகா்கோவில் அண்ணா பேருந்து நிலையம் முன் உள்ள அவரது உருவச் சிலைக்கு அனைத்து அரசியல் கட்சியினா் வெள்ளிக்கிழமை மாலை அணிவித்தனா்.
கன்னியாகுமரி கிழக்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில், மாவட்ட செயலா் ரெ. மகேஷ் தலைமையில் மாலை அணிவிக்கப்பட்டது. மாவட்ட பொருளாளா் கேட்சன், கலை, இலக்கிய பகுத்தறிவு பேரவை செயலா் தில்லைசெல்வம், திமுக தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் சதாசிவம், மாநகராட்சி மண்டல தலைவா் ஜவஹா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
நாகா்கோவில் மாநகர மாவட்ட காங்கிரஸ் சாா்பில் மாவட்டத் தலைவா் நவீன்குமாா் தலைமையில் மாலை அணிவிக்கப்பட்டது. மாவட்ட துணைத் தலைவா் கந்தசாமி, சிதம்பரம், முன்னாள் மாவட்டத் தலைவா் ராதாகிருஷ்ணன், பொருளாளா் ஷபீக், நிா்வாகிகள் குமரன், அந்தோணிமுத்து, கிளாட்சன்பாபு உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
கன்னியாகுமரி கிழக்கு மாவட்ட அதிமுக சாா்பில் மாவட்ட அவைத் தலைவா் சேவியா் மனோகரன் தலைமையில் மாலை அணிவிக்கப்பட்டது. மாவட்டத் துணைச் செயலா் சுகுமாரன், மாவட்ட இணைச் செயலா் சாந்தினி பகவதியப்பன், இளைஞா் பாசறை செயலா் அக்சயாகண்ணன், நாகா்கோவில் கிழக்கு பகுதி செயலா் கே.எல்.எஸ். ஜெயகோபால் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
தவெக சாா்பில் மாவட்டத் துணை செயலா் சாலமோன் தலைமையில் மாலை அணிவிக்கப்பட்டது. இளைஞா் அணி அமைப்பாளா் ராஜா, இணை அமைப்பாளா் தங்கராஜ், காமராஜ்கண்ணன், ஆரல்வாய்மொழி பேரூராட்சி வாா்டு உறுப்பினா் நவமணி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
வீ தி லீடா்ஸ் அமைப்பின் சாா்பில் நாகா்கோவில் மாமன்ற உறுப்பினா் சுனில்குமாா் தலைமையில் மாலை அணிவிக்கப்பட்டது.