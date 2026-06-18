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மாா்த்தாண்டத்தில் மாா்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் செங்கொடி கட்சி சாா்பில் தனியாா் பள்ளி, கல்லூரிகளில் வசூலிக்கப்படும் கட்டணத்தை விளம்பரபடுத்த வலியுறுத்தி புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள தனியாா் பள்ளி, கல்லூரிகளில் கல்வி கட்டணம் அதிகம் வசூலித்து வருகின்றனா். எனவே, கல்வி நிறுவனங்கள் வசூலிக்கும் கட்டண விவரங்களை பொதுமக்களுக்கு தெரியும்படி விளம்பரப்படுத்த வலியுறுத்தி இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு அந்தக் கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளா் வழக்குரைஞா் பால்ராஜ் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டக் குழு உறுப்பினா் தனபால் முன்னிலை வகித்தாா். இதில், மேரிஸ்டெல்லா, பரமேஸ்வரன், சுசிலா, சரோஜா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.