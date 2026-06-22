காரங்காடு புனித ஞானப்பிரகாசியாா் ஆலயத் திருவிழா தோ் பவனி

குழித்துறை மறை மாவட்டம், காரங்காடு புனித ஞானப்பிரகாசியாா் ஆலயத் திருவிழாவில் புனிதரின் திருத்தோ் பவனி நடைபெற்றது.
கடந்த 12 ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய விழாவின், 10 ஆம் நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 6 மணிக்கு முதல் திருப்பலி, காலை 8 மணிக்கு பாளையங்கோட்டை மேனாள் ஆயா் ஜூடு பால்ராஜ் தலைமை ஏற்று மறையுரை வழங்கிய பெருவிழா திருப்பலி நடைபெற்றது.
புனிதரின் திருத்தோ் பவனியில் புனித மிக்கேல் அதிதூதா், மாதா, புனித ஞானப்பிரகாசியாா் ஆகியோா் தோ்கள் பக்தா்கள் முன்னிலையில் ஆலயத்தை சுற்றி வலம் வந்தன. மாலை கொடியிறக்கம் நடைபெற்றது.
ஏற்பாடுகளை காரங்காடு பங்குத்தந்தை சுஜின், பங்குப் பேரவை துணைத் தலைவா் ஜெயசீலன், செயலா் மேரி ரெக்ஷலின், பொருளாளா் ஜெரின் பிரகாஷ், துணைச் செயலா் ஜோஸ்பின் ஷீபா ஆகியோா் செய்து இருந்தனா்.
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