குமரி மாவட்டம், அருமனை அருகே இளம் பெண்ணிடமிருந்து சங்கிலியை பறித்து சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
அருமனை அருகே வெள்ளாங்கோடு சிதறால் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அனு. இவா் வெளிநாட்டில் வேலை பாா்த்து வருகிறாா். இவரது மனைவி பிரபா (27).
இவா் செவ்வாய்க்கிழமை மதியம் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு வெள்ளாங்கோடு முந்திரிஆலை வழியாக சென்றபோது, பைக்கில் தலைக்கவசம் அணிந்து வந்த இருவரில், பின்னால் இருந்த நபா் பிரபாவின் கழுத்தில் கிடந்த சங்கிலியைப் பறித்துள்ளாா்.
பிரபா சங்கிலியை இறுக்கி ப் பிடித்ததில், 2 பவுன் சங்கிலி அவா் கையிலும், மீதி 7 பவுன் சங்கிலியை மா்ம நபா்கள் பறித்து சென்றனராம். இது குறித்து அருமனை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து மா்மநபா்களை தேடி வருகின்றனா்.
டிரெண்டிங்
வீட்டினுள் புகுந்து மூதாட்டியிடம் 9 பவுன் நகைகள் பறிப்பு
மூதாட்டியிடம் 8 பவுன் சங்கிலி பறிப்பு
கடையநல்லூரில் பெண்ணிடம் நகை பறிப்பு
பெண்ணிடம் 6 பவுன் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பு
வீடியோக்கள்
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...