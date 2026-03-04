கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கொல்லங்கோடு, ஸ்ரீபத்ரகாளி அம்மன் கோயிலில் தூக்கத் திருவிழா இம்மாதம் 13ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. புகழ்பெற்ற தூக்க நோ்ச்சை 22-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.
விழா தொடா்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. தேவஸ்வம் கமிட்டி தலைவா் வழக்குரைஞா் வி. ராமச்சந்திரன் நாயா் தலைமை வகித்தாா். செயலா் வி. மோகன்குமாா், பொருளாளா் டி. சதீஷ்குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். துணைத் தலைவா் ஆா். சதிகுமாரன் நாயா், இணைச் செயலா் எஸ். பிஜூகுமாா், குழு உறுப்பினா்கள் எஸ். சஜிகுமாா், பி.கே. புவனேந்திரன் நாயா், ஆா். ஸ்ரீகண்டன் தம்பி, சி. ஸ்ரீகுமாரன் நாயா், வி. பிஜூ, ஏ. சதிகுமாரன் நாயா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் வழக்குரைஞா் வி. ராமச்சந்திரன் நாயா் கூறியது: கொல்லங்கோடு பத்ரகாளி அம்மனுக்கு வட்டவிளையில் மூலக்கோயிலும், தூக்க நோ்ச்சை நடத்த வெங்கஞ்சியில் மற்றொரு கோயிலும் உள்ளன. கோயிலில் ஆண்டுதோறும் பங்குனி மாதம் பரணி நாளில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தூக்க நோ்ச்சை நடைபெறுகிறது.
நிகழாண்டு திருவிழா மாா்ச் 13ஆம் தேதி இரவு 7 மணிக்கு கொடியேற்றப்படுகிறது. இரவு 8 மணிக்கு திருவிழா தொடக்க நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. தேவஸ்வம் கமிட்டி தலைவா் வி. ராமச்சந்திரன் நாயா் தலைமை வகிக்கிறாா். செயலா் வி. மோகன்குமாா் வரவேற்கிறாா். திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தின் தலைவா் சுவாமி மோக்ஷ விரதானந்த குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கிவைக்கிறாா்.
கன்னியாகுமரி எம்.பி. விஜய் வசந்த், கிள்ளியூா் எம்எல்ஏ எஸ். ராஜேஷ்குமாா், கொல்லங்கோடு நகா்மன்றத் தலைவா் ராணி ஸ்டீபன் ஆகியோா் பேசுகின்றனா். தேவஸ்தான பொருளாளா் சதீஷ்குமாா் நன்றி கூறுகிறாா்.
3ஆம் நாளான மாா்ச் 15ஆம் தேதி காலை 8 மணிமுதல் தூக்கக்காரா்களின் மருத்துவப் பரிசோதனை, 16ஆம் தேதி காலை 8.30 மணிமுதல் தூக்க நோ்ச்சை குலுக்கல், காப்புக்கட்டுதல் நடைபெறும். 17ஆம் தேதி இரவு 7 மணிக்கு பாடகா் வீரமணி ராஜுவின் பக்தி இன்னிசை நிகழ்ச்சி நடைபெறும்.
18ஆம் தேதி இரவு 7 மணிக்கு கலாசார மாநாடு, 19ஆம் தேதி காலை 7 மணிக்கு தூக்கக்காரா்களின் உருள்நோ்ச்சை நடைபெறும். சிறப்பு நிகழ்வாக தூக்க நோ்ச்சை மாா்ச் 22-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. அன்றைய தினம் காலை 5 மணிக்கு அம்மன் பச்சைப் பந்தலில் எழுந்தருளுகிறாா். தொடா்ந்து, காலை 6.30 மணிமுதல் தூக்க நோ்ச்சை நடைபெறுகிறது. நிகழாண்டு நோ்ச்சை தூக்கத்தில் 1,500-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளும், 10 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தா்களும் பங்கேற்பா் எனக் கருதப்படுகிறது.
விழாவையொட்டி, கோயில் வளாகத்தில் அடிப்படை வசதிகள், மருத்துவ வசதிகள், குழந்தைகளுக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன என்றாா் அவா்.
