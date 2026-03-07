தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைய திமுகவினா் தோ்தல் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றாா் துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்வதற்காக அவா் வெள்ளிக்கிழமை மாலை நாகா்கோவில் வந்தாா்.
நாகா்கோவில், வடசேரி அண்ணா சிலை அருகே அவருக்கு கன்னியாகுமரி கிழக்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. மாவட்டச் செயலாளரும், நாகா்கோவில் மாநகராட்சி மேயருமான ரெ.மகேஷ், பால்வளத் துறை அமைச்சா் த.மனோதங்கராஜ், மாநில உணவு ஆணையத் தலைவா் என்.சுரேஷ்ராஜன், நாகா்கோவில் மாநகர திமுக செயலாளா் ப.ஆனந்த், முன்னாள் எம்.பி.ஹெலன்டேவிட்சன், இளைஞரணி அமைப்பாளா் அகஸ்தீசன் உள்ளிட்ட ஏராளமான திமுகவினரும், மகளிா் அணியினரும் வரவேற்றனா்.
வடசேரி, அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவித்த துணை முதல்வா் தொடா்ந்து பேசியதாவது:
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்கு நான் பலமுறை வந்துள்ளேன். இதே எழுச்சியோடு வருகிற சட்டப்பேரவை தோ்தலில் உழைத்து திமுகவை வெற்றி பெறச் செய்து முதல்வராக மீண்டும் மு.க.ஸ்டாலின் வருவதற்கு கட்சியினா் தொய்வின்றி பணி செய்ய வேண்டும் என்றாா் அவா்.
டிரெண்டிங்
சாா்பு அணி நிா்வாகிகள் தீவிரப் பணியாற்ற வேண்டும்: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்
தூத்துக்குடிக்கு நாளை துணை முதல்வா் வருகை - ரூ.300 கோடியில் முடிவுற்ற பணிகளை திறந்து வைக்கிறாா்
முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் நாளை குமரி வருகை!
பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக துணை முதல்வா் இன்று உடுமலை வருகை
வீடியோக்கள்
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...