Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை: 3-வது முறையாக சாம்பியன்; வரலாறு படைத்த இந்திய அணி!மார்ச் 28-ல் தொடங்கும் ஐபிஎல் தொடர்; அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது!கவனம் பெறும் திருச்சி திமுக மாநாடு! புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிடும் முதல்வர்!நாமக்கலில் 7 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: இபிஎஸ் கண்டனம்!அதிகரிக்கும் கோடை வெய்யில்: வேலூர் மாவட்டத்தில் 101.3 டிகிரி வெப்பம் பதிவு!நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!
/
கன்னியாகுமரி

குலசேகரம், திற்பரப்பு பேரூராட்சிகளில் ரூ. 6.67 கோடியில் திட்டப் பணிகள் தொடக்கம்

News image
உள்விளையாட்டரங்கம் அமைக்கும் பணியைத் தொடக்கிவைத்த அமைச்சா் மனோ தங்கராஜ்.
Updated On :8 மார்ச் 2026, 9:53 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

குலசேகரம், திற்பரப்பு பேரூராட்சிகளுக்குள்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் ரூ. 6.67 கோடி மதிப்பிலான வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை தமிழக பால்வளத் துறை அமைச்சா் மனோ தங்கராஜ் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடக்கிவைத்தாா்.

குலசேகரம் பேரூராட்சியில் தெற்றிகோடு - கொக்கோட்டுமூலை வரை ரூ. 93 லட்சத்தில்பில் சாலைப் பணியை அவா் தொடக்கிவைத்தாா். தொடா்ந்து, திற்பரப்பு பேரூராட்சி தும்பகோடு அலெக்சாண்டா்புரம் விளையாட்டு மைதானத்தில் டா்போ கபடி மன்ற வீரா்களின் கோரிக்கையை ஏற்று ரூ. 36 லட்சத்தில் அமையவுள்ள கபடி உள்விளையாட்டரங்கம், பயிற்சி மையத்துக்கு அவா் அடிக்கல் நாட்டினாா்.

மாா்த்தாண்டம்-பேச்சிப்பாறை சாலையில் ரூ. 2.98 கோடியில் ஆற்றூா் முதல் திருவட்டாறு வரையிலும், திருநந்திக்கரை முதல் சேனங்கோடு வரையிலுமான சாலைப் பணி, ரூ. 2.38 கோடியில் திற்பரப்பு அருகே பெரும் ஏலா வழி திற்பரப்பு அருவி செல்லும் சாலை, கொல்லாறை கல்லாம் பொற்றை சாலைப் பணிகளை அவா் தொடக்கிவைத்தாா்.

நிகழ்ச்சிகளில் திற்பரப்பு பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் விஜயகுமாா், திருவட்டாறு வடக்கு ஒன்றிய திமுக செயலா் வழக்குரைஞா் சி. ஜான்சன், மாநிலப் பொதுக்குழு உறுப்பினா்கள் அலாவுதீன், திலீப்குமாா், திமுக செயலா்கள் ஜெபித் ஜாஸ், ஜான் எபனேசா், பேரூராட்சி துணைத் தலைவா்கள் ஜோஸ் எட்வா்ட் (குலசேகரம்), ஸ்டாலின்தாஸ் (திற்பரப்பு), வாா்டு கவுன்சிலா்கள் சுதா, யோபு, கிருஷ்ணவேணி, டா்போ விளையாட்டு மன்றத் தலைவா் கோபிநாதன், செயலா் அலெக்சாண்டா், பொருளாளா் முஜீப் ரஹ்மான், விளையாட்டு வீரா்கள், பொதுமக்கள் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

சாத்தான்குளம் பேரூராட்சியில் விளையாட்டு உபகரணங்கள் அளிப்பு

சாத்தான்குளம் பேரூராட்சியில் விளையாட்டு உபகரணங்கள் அளிப்பு

சங்கரன்கோவில் தொகுதியில் ரூ.52 கோடியில் நான்குவழிச் சாலைப் பணி -எம்எல்ஏ தொடக்கிவைத்தாா்

சங்கரன்கோவில் தொகுதியில் ரூ.52 கோடியில் நான்குவழிச் சாலைப் பணி -எம்எல்ஏ தொடக்கிவைத்தாா்

வாணியம்பாடியில் ரூ.4.83 கோடியில் சாலைப் பணிகள் தொடக்கம்

வாணியம்பாடியில் ரூ.4.83 கோடியில் சாலைப் பணிகள் தொடக்கம்

ஆத்தூரில் விளையாட்டு உபகரணங்கள் அளிப்பு

ஆத்தூரில் விளையாட்டு உபகரணங்கள் அளிப்பு

வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview
வீடியோக்கள்

Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு