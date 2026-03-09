Dinamani
எல்பிஜி தட்டுப்பாடு எதிரொலி: புணேயில் எரிவாயு தகன மையங்களை மூட உத்தரவு!சென்னையில் வணிக எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகத்தை நிறுத்துவதாக இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் நிறுவனம் அறிவிப்புபெங்களூரில் வணிக சிலிண்டர்கள் நிறுத்தம்! நாளை முதல் ஹோட்டல்கள் மூடல்! மும்பையில் தட்டுப்பாடு!தேர்தலுக்காக மட்டும் நாம் கூட்டணி வைக்கவில்லை, கொள்கைக்காக கூட்டணி வைத்துள்ளோம் - மு.க. ஸ்டாலின்மகளிர் உரிமைத் தொகையை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது : மு.க. ஸ்டாலின்திமுக ஆட்சியில் 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு : திருச்சியில் மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சுதலைசிறந்த வரலாற்றாசிரியர்களில் ஒருவரும் எழுத்தாளருமான கே.என். பணிக்கர் இன்று (மார்ச் 9) காலமானார். அவருக்கு வயது 89.சுவாமிமலை கோயிலில் 2 மின்தூக்கிகள் அமைக்க ரூ. 3.55 கோடியா? அண்ணாமலை கேள்விராகுல் மீதான அவதூறு வழக்கு: மார்ச் 12-ல் விசாரணை!
/
கன்னியாகுமரி

போலி நகைகளை அடகு வைத்து ரூ. 2.10 கோடி மோசடி: வங்கி நகை மதிப்பீட்டாளா் கைது

நாகா்கோவில் வங்கியில் போலி நகைகளை அடகு வைத்து ரூ. 2.10 கோடி மோசடி செய்த வங்கி நகை மதிப்பீட்டாளரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image
கைது- பிரதிப் படம்
Updated On :9 மார்ச் 2026, 6:44 pm

Syndication

நாகா்கோவில் வங்கியில் போலி நகைகளை அடகு வைத்து ரூ. 2.10 கோடி மோசடி செய்த வங்கி நகை மதிப்பீட்டாளரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

நாகா்கோவில், வடசேரியில் உள்ள தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிக் கிளையின் தலைமை மேலாளராக கோட்டாறு பகுதியைச் சோ்ந்த சுப்பிரமணியன் (45) பணியாற்றி வருகிறாா். இவா் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் இரா. ஸ்டாலினிடம் திங்கள்கிழமை ஒரு புகாா் அளித்தாா்.

அதில் எங்கள் வங்கியின் தற்காலிக நகை மதிப்பீட்டாளராக தக்கலை, கீழகல்குறிச்சியைச் சோ்ந்த ரகுவரன் (36) பணியாற்றி வருகிறாா். வங்கியில் 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அடகில் உள்ள நகைகளைச் சோதனையிடுவோம். அதன்படி, மாா்ச் 7ஆம் தேதி நடைபெற்ற சோதனையில் சில நகைகள் மீது தணிக்கைக் குழுவினருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து, அந்த நகைகளை ஆய்வுக்கு அனுப்பியதில், நகை மதிப்பீட்டாளா் ரகுவரன் போலி நகைகளை அடகு வைத்து, அதற்கு ஈடாக ரூ. 2 கோடியே 10 லட்சத்து 18 ஆயிரத்து 400 பணத்தைப் பெற்றுள்ளது தெரிய வந்தது. இது தொடா்பாக உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனக் குறிப்பிட்டிருந்தாா்.

இது தொடா்பாக, வடசேரி போலீஸாா் விசாரணை நடத்த எஸ்.பி. உத்தரவிட்டதன்பேரில், ஆய்வாளா் மோகன், உதவி ஆய்வாளா் குத்தாலிங்கம் ஆகியோா் விசாரணை நடத்தி, ரகுவரன் மீது 4 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து, அவரைக் கைது செய்தனா். தொடா்ந்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

டிரெண்டிங்

போலி நகைகளை அடகு வைத்து ரூ. 4.5 லட்சம் மோசடி

போலி நகைகளை அடகு வைத்து ரூ. 4.5 லட்சம் மோசடி

பெண்ணின் சொத்து ஆவணங்களை அடகு வைத்து ரூ.3.40 கோடி மோசடி! வங்கி மேலாளா் உள்பட 5 போ் மீது வழக்கு!

பெண்ணின் சொத்து ஆவணங்களை அடகு வைத்து ரூ.3.40 கோடி மோசடி! வங்கி மேலாளா் உள்பட 5 போ் மீது வழக்கு!

போலி நகை விவகாரம்: நகை மதிப்பீட்டாளா் சடலமாக மீட்பு

போலி நகை விவகாரம்: நகை மதிப்பீட்டாளா் சடலமாக மீட்பு

வங்கியில் போலி நகைகளை அடகு வைக்க முயற்சி: இருவா் கைது

வங்கியில் போலி நகைகளை அடகு வைக்க முயற்சி: இருவா் கைது

வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு