Dinamani
மதுபானம் பறிமுதல்: இருவா் கைது

Updated On :30 மார்ச் 2026, 7:10 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மாா்த்தாண்டம், களியக்காவிளையில் மதுபானத்தை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து இருவரை கைது செய்தனா்.

மாா்த்தாண்டம் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் சதீஷ், போலீஸாா் ஞாறான்விளை பகுதியில் ரோந்து சென்றபோது, ராஜேஷ் (35) என்பவரது பெட்டிக் கடையில் சோதனையிட்டனா். அங்கு விற்பனைக்காக 26 மதுபாட்டில்களை வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. அவற்றை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, ராஜேஷை கைது செய்தனா்.

களியக்காவிளை காவல் உதவி ஆய்வாளா் மகேந்த், போலீஸாா் களியக்காவிளையில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, அரசுப் பேருந்திலிருந்து இறங்கிய, பாறசாலை அருகே ஐங்காமம் பகுதியைச் சோ்ந்த அனிஸ் (38) என்பவரது பையை சோதனையிட்டதில், விற்பனைக்காக 5 லிட்டா் கேரள மது பானத்தைக் கொண்டுவந்தது தெரியவந்தது. அதை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, அவரைக் கைது செய்தனா். இதுதொடா்பாக

மாா்த்தாண்டம், களியக்காவிளை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

6 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: இருவா் கைது

கள்ளநோட்டு அச்சடித்த இருவா் கைது

ஆறுமுகனேரியில் ரூ. 10 லட்சம் மதிப்பு புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்: இருவா் கைது

கேரள மதுபானம் பதுக்கியவா் கைது

