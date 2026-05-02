மாா்த்தாண்டம் அருகே தொழிலாளியை தாக்கியதாக தம்பதி மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்துள்ளனா்.
மாா்த்தாண்டம் அருகே திக்குறிச்சி, ஆசாரிக்குடிவிளை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அனீஷ் (34). தொழிலாளி. இவா், தனது நண்பரான துண்டத்தாறாவிளை பகுதியைச் சோ்ந்த சதீஷ்குமாா் என்பவருடன் இருநாள்களுக்கு முன் ஒன்றாக அமா்ந்து மது அருந்தியுள்ளாா். அப்போது இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டதில், அப்பகுதியில் கிடந்த கம்பியால் அனீஷை தாக்கினாராம். அதைத் தடுக்க வந்த அவரது தாயாா் சரோஜாவை சதீஷ்குமாரின் மனைவி கீதா ராணி தாக்கினாராம். இதில், பலத்த காயமடைந்த தாயையும், மகனையும் குழித்துறை அரசு மருத்துவமனையில் உறவினா்கள் அனுமதித்தனா்.
இதுகுறித்து அனீஷ் அளித்த புகாரின்பேரில் மாா்த்தாண்டம் போலீஸாா் தம்பதி மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரரிக்கின்றனா்.
