கன்னியாகுமரி மாவட்டம், கிள்ளியூா் தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளா் எஸ். ராஜேஸ்குமாா் 1,311 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
கிள்ளியூா் தொகுதியில் திமுக கூட்டணியின் சாா்பில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் எஸ். ராஜேஸ்குமாா் போட்டியிட்டாா். இவரை எதிா்த்து தவெக, தமாகா, நாதக கட்சிகள், சுயேச்சைகள் என மொத்தம் 12 போ் போட்டியிட்டனா்.
இதில் எஸ். ராஜேஸ்குமாா் தவெக வேட்பாளா் எஸ். சபீனை விட 1,311 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விபரம்:
எஸ். ராஜேஸ்குமாா் (காங்கிரஸ்) 66,434, எஸ். சபீன் (தவெக) 65,123, நிவின் சைமன் (தமாகா) 31,070, ஹிம்லா் (நாதக) 12,764, சுயேச்சைகள் எஸ். பிரபு 410, நாகராஜன் 241, எல். பெரில்லா 197, எம். ஜஸ்டின் 189, பேபிராஜ் 162, ரூபின் அந்தோணி 156, சதீஷ் 128, டி. ஜஸ்டின் 85, எம். ராமச்சந்திரன் 73, நோட்டா 502.
