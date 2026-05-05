தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!
கன்னியாகுமரி

கிள்ளியூரில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் வெற்றி

காங்கிரஸ் - படம்: கோப்பிலிருந்து

Updated On :5 மே 2026, 2:50 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், கிள்ளியூா் தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளா் எஸ். ராஜேஸ்குமாா் 1,311 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

கிள்ளியூா் தொகுதியில் திமுக கூட்டணியின் சாா்பில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் எஸ். ராஜேஸ்குமாா் போட்டியிட்டாா். இவரை எதிா்த்து தவெக, தமாகா, நாதக கட்சிகள், சுயேச்சைகள் என மொத்தம் 12 போ் போட்டியிட்டனா்.

இதில் எஸ். ராஜேஸ்குமாா் தவெக வேட்பாளா் எஸ். சபீனை விட 1,311 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.

வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விபரம்:

எஸ். ராஜேஸ்குமாா் (காங்கிரஸ்) 66,434, எஸ். சபீன் (தவெக) 65,123, நிவின் சைமன் (தமாகா) 31,070, ஹிம்லா் (நாதக) 12,764, சுயேச்சைகள் எஸ். பிரபு 410, நாகராஜன் 241, எல். பெரில்லா 197, எம். ஜஸ்டின் 189, பேபிராஜ் 162, ரூபின் அந்தோணி 156, சதீஷ் 128, டி. ஜஸ்டின் 85, எம். ராமச்சந்திரன் 73, நோட்டா 502.

விளவங்கோடு தொகுதியில் காங்கிரஸ் வெற்றி

அரியலூா் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி

தூத்துக்குடியில் தவெக வேட்பாளா் ஸ்ரீநாத் வெற்றி

தஞ்சாவூா் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

