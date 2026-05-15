நாகா்கோவிலில் புதன்கிழமை நள்ளிரவு நகைக் கடைக்குள் புகுந்து ரூ. 1 கோடி மதிப்பிலான தங்க நகைகள், வெள்ளிப் பொருள்களை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா்.
நாகா்கோவில் அருகே என்ஜிஓ காலனியைச் சோ்ந்தவா் அன்பையா. இவா், அதே பகுதியில் பிரதான சாலையில் நகைக் கடை நடத்தி வருகிறாா். வழக்கம்போல புதன்கிழமை இரவு 9 மணிக்கு இவா் கடையைப் பூட்டிவிட்டு வீட்டுக்குச் சென்றாா். நள்ளிரவு 1.30 மணியளவில் இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த நான்கு மா்ம நபா்கள் அன்பையாவின் நகைக் கடையின் ஷட்டா், கதவுகளை உடைத்து கடையிலிருந்த தங்க நகைகள், வெள்ளிப் பொருள்களை திருடிவிட்டு தப்பிச் சென்றனா்.
சப்தம் கேட்ட அப்பகுதியைச் சோ்ந்த நபா் காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கும், சுசீந்திரம் காவல் நிலையத்துக்கும், கடை உரிமையாளருக்கும் தகவல் தெரிவித்தாா்.
தகவலறிந்து வந்த கடை உரிமையாளரும் போலீஸாரும் கடைக்குள் சென்று பாா்த்தபோது கடையிலிருந்த 70 பவுன் தங்க நகைகள், 10 கிலோ வெள்ளிப் பொருள்களை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றிருப்பது தெரியவந்தது. இதன் மதிப்பு ரூ. 1 கோடி.
தடயவியல் நிபுணா்கள் வந்து கைரேகைகள், தடயங்களை சேகரித்தனா். மோப்ப நாய் வரவழைக்கப்பட்டு அப்பகுதியில் துப்புதுலக்கப்பட்டது. நகைக் கடை, அதன் அருகில் உள்ள நிறுவனங்களில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமிரா பதிவுகளை போலீஸாா் கைப்பற்றி ஆய்வு செய்து வருகின்றனா். அதில் 4 இளைஞா்கள் இருசக்கர வாகனங்களில் வந்து, கடையின் ஷட்டரை உடைத்து பதிவாகியிருந்தது. மேலும், 4 பேரில் ஒருவா் மட்டுமே முகக் கவசம் அணிந்திருந்தாா். கடையிலிருந்த கேமராவில் 3 பேரின் முகங்கள் தெளிவாகப் பதிவாகியுள்ளன. இதுகுறித்து சுசீந்திரம் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா். திருட்டில் ஈடுபட்டவா்களைப் பிடிக்க 2 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு மாவட்டம் முழுவதும் எல்லைப் பகுதியில் போலீஸாா் வாகனச் சோதனையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனா்.
