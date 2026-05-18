Dinamani
அமெரிக்க வேளாண் பொருள்களின் இறக்குமதியை அதிகரிக்க சீனா ஒப்புக்கொண்டுள்ளதுகுதிரை பேரம் நடத்தி அதிமுகவை முதுகில் குத்தியது தவெக: எடப்பாடி பழனிசாமிஈரான் எண்ணெய் மீதான தடைக்கு தற்காலிக விலக்கு! அமெரிக்காககன்தீப் சிங் பேடி, அமுதா உள்பட ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்!அம்மா உணவகங்களை புதுப்பிக்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவு!
/
கன்னியாகுமரி

கன்னியாகுமரி - சென்னை ரயில் தாமத புறப்பாடு: பயணிகள் அவதி

திங்கள்கிழமை இரண்டேகால் மணி நேரம் தாமதமாக புறப்பட்டுச் சென்றதால் பயணிகள் கடும் அவதியடைந்தனா்.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

கன்னியாகுமரியில் இருந்து சென்னை செல்லும் கன்னியாகுமரி அதிவிரைவு ரயில், திங்கள்கிழமை இரண்டேகால் மணி நேரம் தாமதமாக புறப்பட்டுச் சென்றதால் பயணிகள் கடும் அவதியடைந்தனா்.

கன்னியாகுமரியில் இருந்து நெல்லை, மதுரை, திருச்சி, விழுப்புரம் வழியாக சென்னை செல்லும் கன்னியாகுமரி அதிவிரைவு ரயில் மாலை 6 மணிக்கு புறப்படுவது வழக்கம். இந்நிலையில் கன்னியாகுமரியில் இருந்து இரண்டேகால் மணி நேரம் தாமதமாக, இரவு 8.15 மணிக்கு புறப்பட்டது. இதனால் பயணிகள் அவதியடைந்தனா்.

இது குறித்து ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியது: பெங்களூரில் இருந்து கன்னியாகுமரிக்கு திங்கள்கிழமை பிற்பகல் 2.50 மணிக்கு வர வேண்டிய ரயில், 4 மணி நேரம் தாமதாக இரவு 7 மணிக்கு வந்தது. இதனால் கன்னியாகுமரி - சென்னை அதிவிரைவு ரயில் இரண்டேகால் மணி நேரம் தாமதமாக புறப்பட்டது. இதுதொடா்பாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் பயணிகளுக்கு முன்னறிப்பு வழங்கப்பட்டது என தெரிவித்தனா்.

தொடர்புடையது

என்ஜின் கோளாறு: பிருந்தாவன் அதிவிரைவு ரயில் நடுவழியில் நிறுத்தம்

என்ஜின் கோளாறு: பிருந்தாவன் அதிவிரைவு ரயில் நடுவழியில் நிறுத்தம்

ஜூன், ஜூலையில் சென்னையில் இருந்து தாமதமாக புறப்படும் ரயில்கள் விவரம்!

ஜூன், ஜூலையில் சென்னையில் இருந்து தாமதமாக புறப்படும் ரயில்கள் விவரம்!

‘வைகை அதிவிரைவு ரயில் இன்றும் தாமதமாகப் புறப்படும்’

‘வைகை அதிவிரைவு ரயில் இன்றும் தாமதமாகப் புறப்படும்’

மதுரை வைகை அதிவிரைவு ரயில் 4 நாள்கள் தாமதமாகச் செல்லும்!

மதுரை வைகை அதிவிரைவு ரயில் 4 நாள்கள் தாமதமாகச் செல்லும்!

விடியோக்கள்

வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |
வீடியோக்கள்

Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?
வீடியோக்கள்

எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan
வீடியோக்கள்

என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு