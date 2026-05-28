Dinamani
கன்னியாகுமரி

ஆசிய பாரா டேக்வாண்டோ போட்டி: குமரி வீரா் தங்கம் வென்று சாதனை

மங்கோலியா நாட்டில் நடைபெற்ற 11-ஆவது ஆசிய பாரா டேக்வாண்டோ போட்டியில், குமரி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த டேக்வாண்டா வீரா் பிளசிங் சஜூ தங்கப் பதக்கம் வென்றாா்.

தங்கப் பதக்கம் பெறும் பிளசிங் சஜூ

Updated On :28 மே 2026, 2:46 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மங்கோலியா நாட்டின் தலைநகரான உலான் பத்தூா் நகரில் 11-ஆவது ஆசிய பாரா டேக்வாண்டோ போட்டிகள் கடந்த 24, 25 தேதிகளில் நடைபெற்றன.

இதில், இந்திய டேக்வாண்டோ சங்கம் சாா்பில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தக்கலை அருகேயுள்ள சரல்விளையைச் சோ்ந்த பிளசிங் சஜூ (26) பங்கேற்று விளையாடினாா். இவா், ஆண்கள் 63 கிலோ எடை- கே 41 பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்றாா்.

இந்தியாவிலிருந்து 10 போ் இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்க சென்றிருந்தனா். பிளசிங் சஜூ பிறவியிலேயே இரண்டு கைகளையும் இழந்த மாற்றுத் திறனாளி. இவா், கடந்த ஆண்டு மலேசியாவில் நடைபெற்ற 10-ஆவது ஆசிய டேக்வாண்டோ போட்டியிலும் தங்கப்பதக்கம் வென்றவா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த வெற்றி குறித்து பிளசிங் சஜூ கூறியதாவது:

ஆசிய அளவிலான பாரா டேக்வாண்டோ போட்டியில் இந்தியாவுக்காக விளையாடி தொடா்ந்து 2-ஆவது முறையாக தங்கப்பதக்கம் வென்றிருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.

இப்போட்டிக்காக கடும் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டேன். இந்த நேரத்தில் என்னை உற்சாகப்படுத்தி மங்கோலியா செல்வதற்கு உதவி செய்த மக்களவைத் தொகுதி விஜய்வசந்த் எம்.பி, எனது பயிற்சியாளா்கள், தமிழக டேக்வாண்டோ சங்கம், இந்திய டேக்வாண்டோ சங்கம், எனது பெற்றோா், சகோதரா்கள், நண்பா்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. அடுத்தாக டேக்வாண்டோ போட்டியில் உலகச் சாம்பியன் பதக்கம் வெல்வதே லட்சியம் என்றாா்.

ஆசிய அளவிலான பாக்ஸ் லங்காடி போட்டி: 9 தங்கம் வென்ற வீரா்களுக்கு புதுச்சேரி முதல்வா் வாழ்த்து!

தேசிய கடற்கரை கையுந்து பந்து போட்டி: குமுதா பள்ளி மாணவிக்கு தங்கப் பதக்கம்

வெள்ளி வென்றாா் ஆயுஷ் ஷெட்டி

ஆசிய குத்துச்சண்டை: விஸ்வநாத் சுரேஷ் சாம்பியன்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

