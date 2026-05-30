Dinamani
கன்னியாகுமரி

பெட்டிக்கடையில் மது விற்ற மூதாட்டி கைது

கைது... - பிரதிப் படம்

Updated On :30 மே 2026, 2:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கொல்லங்கோடு அருகே பெட்டிக்கடையில் மது விற்பனை செய்ததாக மூதாட்டியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கொல்லங்கோடு பகுதி கடைகளில் சட்ட விரோதமாக மது விற்பனை நடைபெறுவதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில் காவல் உதவி ஆய்வாளா் சண்முக காா்த்திகேயன் தலைமையிலான போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கண்ணநாகம் பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது அங்குள்ள பெட்டிக்கடையில் சோதனை செய்த போது விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருந்த 6 மதுபாட்டில்கள், ரூ. 820 -ஐ போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

இதுகுறித்து கொல்லங்கோடு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, கடை உரிமையாளா் நேசம்மாள் (60) என்பவரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

