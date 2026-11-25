திற்பரப்பு அருகே மருத்துவரைத் தாக்கி நகை, பணம் பறித்த வழக்கில் 2 இளஞ்சிறாா்கள் கைது
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், திற்பரப்பு அருகே உள்ள தங்கும் விடுதியில் மருத்துவரைத் தாக்கி நகை, பணம் பறித்த வழக்கில் 2 இளஞ்சிறாா்களை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
கைது - கோப்புப்படம்
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், திற்பரப்பு அருகே உள்ள தங்கும் விடுதியில் மருத்துவரைத் தாக்கி நகை, பணம் பறித்த வழக்கில் 2 இளஞ்சிறாா்களை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
அருமனை அருகே முழுக்கோடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பிபின்குமாா் (32). மருத்துவா். இவா் அருமனை சந்திப்பில் கிளினிக் நடத்தி வருகிறாா். திற்பரப்பு அருவி பகுதியில் உள்ள தங்கும் விடுதியில் ஒருவருக்கு சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் எனக் கூறி நவ. 22ஆம் தேதி இரவு 10 மணியளவில் இவருக்கு கைப்பேசி அழைப்பு வந்துள்ளது.
இதையடுத்து, பிபின்குமாா் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் விடுதிக்குச் சென்றுள்ளாா். விடுதி அறையில் மது போதையில் இருந்த 7 போ் கும்பல் பிபின்குமாரை தாக்கி, அவரிடமிருந்த 13 பவுன் நகைகள், கைப்பேசி மற்றும் டிஜிட்டல் பரிவா்த்தனை மூலம் ரூ. 53,000 பணத்தை பறித்துக் கொண்டு தப்பியது.
இதுகுறித்து, குலசேகரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்ததில், தென்காசி, திருநெல்வேலி மாவட்டங்களைச் சோ்ந்தவா்கள் இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது.
தொடா்ந்து, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த 2 இளஞ்சிறாா்களை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா். வழக்கில் ொ்புடைய மற்ற நபா்களைத் தேடி வருகின்றனா்.
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