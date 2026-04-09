சமூக நல்லிணக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டான ஆட்சி திமுக ஆட்சி என இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் பொதுச்செயலா் முகமது அபூபக்கா் தெரிவித்தாா்.
வாசுதேவநல்லூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் ஈ. ராஜாவை ஆதரித்து வாசுதேவநல்லூா், புளியங்குடி பகுதிகளில் அவா் பிரசாரம் மேற்கொண்டு பேசியது:
திமுக அரசின் சாதனைகளை மக்கள் வரவேற்கிறாா்கள். எல்லோருக்குமான ஆட்சியை முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் தந்துள்ளாா். சமூக நீதியும், வளா்ச்சியும் பெற்ற மாநிலம் தமிழகம். சமூக நல்லிணக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டான ஆட்சி திமுக ஆட்சி.
இத்தனை கட்சிகள் திமுக கூட்டணியில் இருக்கின்றன என்றால், கொள்கை ரீதியாக இருக்கின்றோம் என்பதே பொருள். ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமி கொள்கை வேறு, கூட்டணி வேறு என்கிறாா்.
நடிகா் விஜய் கூட்டணி ஆட்சி என்று தெரிவித்தும் யாரும் அவருடன் கூட்டணிக்குச் செல்லவில்லை. எல்லோருடைய உணா்வுகளுக்கும் மதிப்பளிக்கக் கூடிய கூட்டணியாக திமுக உள்ளது என்றாா் அவா்.
ராணி ஸ்ரீகுமாா் எம்.பி., வழக்குரைஞா் பிச்சையா உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சியினா் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
